Incidente in Lamborghini, 4 feriti nello schianto: alla guida una bresciana

Incidente stradale domenica mattina a Lodrone di Storo, in provincia di Trento: nello schianto coinvolta una donna bresciana, 58 anni, alla guida di una Lamborghini Urus. Tutto è successo intorno alle 12.15, quando due vetture – oltre alla Lamborghini anche una Nissan Qashqai, a bordo una coppia di turisti milanesi – si sono scontrate nelle strade di Lodrone.

Sul posto ambulanze, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale della Valle del Chiese a cui sono stati affidati i rilievi. Il bilancio è di quattro feriti, per fortuna non gravi: la bresciana di 58 anni, i due turisti (un uomo e una donna entrambi di 61 anni) e un'altra donna di 66 anni. Sono stati tutti ricoverati in codice giallo all'ospedale di Tione.

Fonte: Trentotoday.it