Provoca un frontale con una moto, poi si scambia di posto con la compagna: era ubriaco

Prima ha travolto una moto, con a bordo due persone, poi la messa in scena per far sembrare che al volante dell’auto non ci fosse lui, ma la compagna. Nonostante i disperati tentativi di farla franca non è andata bene a un 44enne valtrumplino che, nei giorni scorsi, ha provocato un incidente a Lodrino. Tutto, stando a quanto ricostruito dalla polizia locale del corpo intercomunale della Valtrompia, per evitare che si scoprisse che fosse ubriaco al volante.

Lo schianto sulla provinciale III: per le due persone che erano a bordo della moto investita dall’auto si era inizialmente temuto il peggio. Entrambi i motociclisti erano infatti stati trasportati al Civile di Brescia in codice rosso. Per fortuna sono fuori pericolo: la prognosi è di 30 giorni. Proprio durante i soccorsi e i rilievi sono emersi i primi sospetti degli agenti, ai quali la compagna del 44enne aveva dichiarato di essere lei alla guida dell’auto.

Poco distante c’era infatti l’uomo, in forte stato di alterazione alcolica: alla Locale avrebbe raccontato di essere arrivato sul luogo dell’incidente solo successivamente alla chiamata della compagna. Le indagini della Locale per stabilire chi ci fosse davvero alla guida erano scattate immediatamente, ma l’assenza di testimoni e la scarsa illuminazione avevano complicato gli accertamenti.

Ma le indagini non si sono fermate. Grazie all’analisi dei telefoni della coppia, delle immagini del sistema comunale di videosorveglianza e quelle delle attività della zona gli agenti - coordinati dal comandante Patrizio Tosoni - sono giunti all’identificazione certa del conducente della macchina, che era appunto il 44enne.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per sostituzione di persona, lesioni, dichiarazioni false, omissione di soccorso, in concorso con la compagna, che anch’essa dovrà rispondere di numerosi reati. Nei confronti del 44enne gli agenti hanno anche proceduto per guida in stato di ebrezza. La macchina è stata sottoposta a fermo e starà ora al prefetto di Brescia disporre la sospensione della patente ed il relativo periodo.