Schianto contro un'auto, viene sbalzato dalla moto: grave biker

Grave incidente lungo la Provinciale 3 che collega Lodrino a Brozzo di Marcheno. Per cause ancora da chiarire, verso le 8.19 di mercoledì mattina un'auto e una moto si sono scontrate. Un impatto violento e una dinamica spaventosa: ad avere la peggio è stato l'uomo che era in sella alla moto (un 52enne). Sbalzato dalla sella dopo lo schianto, avrebbe rimediato gravi traumi.

È stato soccorso dai volontari del soccorso di Marcheno e dai sanitari giunti a bordo di un'eliambulanza e di un'automedica. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco e gli agenti della polizia stradale.

Stando alle prime informazioni trapelate, il 52enne non avrebbe perso conoscenza, ma avrebbe riportato numerosi gravi traumi e le sue condizioni sarebbero critiche.