Travolta e uccisa mentre beve il caffè al bar: in due a processo per omicidio colposo

Sono entrambi accusati di omicidio colposo in concorso, entrambi hanno scelto il rito abbreviano: sono gli automobilisti coinvolti nella tragedia dell'ottobre di tre anni fa in Via Milano, quando nel bar sotto casa – al Leo Gaio – mentre stava bevendo un caffè in pausa pranzo venne travolta e uccisa la 55enne Lina Gorni.

Cosa è successo quel giorno

La donna fu travolta da una Chevrolet Spark, che finì per piombare sui tavolini: la donna venne ricoverata d'urgenza in ospedale, dove morì un paio d'ore più tardi per le gravi ferite riportate. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, nell'incidente venne coinvolta anche un'Alfa Romeo Mito, guidata da un uomo oggi 73enne, che la Chevrolet (guidata da una 63enne) avrebbe cercato di evitare mentre svoltava, finendo appunto sui tavolini del bar.

Per i due automobilisti la Procura ha chiesto una doppia condanna: 1 anno e 4 mesi per il 73enne, 10 mesi per la 63enne. Come detto sono entrambi accusati di omicidio colposo in concorso, processati con rito abbreviato: la sentenza è attesa entro la fine dell'anno.