Schianto in galleria, coinvolto un camion: traffico in tilt sulla Statale

Mattina complicata stamattina sulla Strada statale 45 bis, la Gardesana Occidentale. Verso le 10.30, un incidente che ha coinvolto anche un mezzo pesante ha mandato in tilt il traffico nel comune di Limone, all'altezza della galleria Bergimo. Come sempre in quel tratto di strada, stretto e congestionato dalla presenza massiccia di turisti, in pochi minuti si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte in tutto 4 persone: due giovani (una 17enne e un 19enne), una donna di 44 anni e un 46enne. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi: per il soccorso medico è stata fatta intervenire un'ambulanza dei volontari della Croce Bianca con sede nella vicina Via Capitelli, sempre a Limone.Â

Sul posto una pattuglia della polizia per raccogliere i rilievi del caso. A circa un'ora dell'incidente, si segnalavano ancora code da sud verso nord, a partire dall'ufficio postale di via VI Novembre. In direzione opposta, dalla Limonaia del Castèl.