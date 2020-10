Sbaglia la manovra, auto resta in bilico sul greto del torrente

Una manovra sbagliata, l'auto che esce di strada, poi interminabili minuti sospesi nel vuoto. Mattinata di paura per una donna di 35 anni e un uomo di 72: la macchina sulla quale viaggiavano ha urtato il parapetto sfondandolo ed è rimasta in bilico sul greto del torrente sottostante. Solo un caso fortuito ha voluto che il veicolo si fermasse e non precipitasse nel vuoto.

Il singolare incidente verso le 11.30 di lunedì lungo via Preone, una strada stretta e impervia di Limone sul Garda. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, giunti da Brescia e Riva del Garda. I pompieri hanno immediatamente vincolato l'autovettura per garantirne la stabilità, per poi estrarre la coppia dall'abitacolo.

La 35enne e il 72enne non hanno riportato ferite ma solo un grande, grandissimo spavento. Sono stati affidati alle cure dei sanitari, ma non si è reso necessario il trasporto in ospedale. I pompieri hanno lavorato a lungo per rimuovere il veicolo.