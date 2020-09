Cade in discesa con la bici, uno schianto terribile: soccorso dall’eliambulanza

Una bruttissima caduta mentre, in sella alla sua mountain bike, percorreva uno dei sentieri che attraversano i boschi sopra l’abitato di Limone sul Garda. Stava affrontando una discesa, quando ha perso il controllo della sua bici finendo per schiantarsi contro alcune rocce.

L’uomo, un 58enne olandese che stava trascorrendo una vacanza sul Garda, avrebbe riportato numerosi traumi. Complicate le operazioni di soccorso, dato che la rovinosa caduta è avvenuta in una zona piuttosto impervia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e l’eliambulanza partita da Brescia.

Scattato l'allarme, attorno alle 12.30 di martedì, si è mossa la macchina dei soccorsi: non trovando spazio per l’atterraggio, il medico del 118 è stato calato (tramite un verricello) direttamente dall’elisoccorso. Una volta raggiunto, il ferito è stato stabilizzato e caricato a bordo dell’eliambulanza. Poi è stato trasporto, d’urgenza la Civile di Brescia. Il 58enne avrebbe riportato seri traumi a una gamba, ma non sarebbe in pericolo di vita.