Terribile schianto auto-scooter: morto un ragazzino, grave l'amico

Tragico incidente stradale a in via Torregrossa a Licata, durante la notte tra l'11 e il 12 agosto. Coinvolto anche un 15enne nato a Chiari e residente a Castrezzato: si trovava in Sicilia per trascorrere le vacanze dai parenti, dato che il padre è originario di Agrigento. Nello schianto è morto un suo coetaneo del posto, Emanuele Piacenti, che guidava lo scooter Aprilia Scarabeo su cui viaggiava anche il giovane castrezzatese.

I due si sono scontrati con una Fiat Panda all’altezza dello svincolo che immette in Piano Cannelle. A soccorrere i ragazzi è stata un’ambulanza del 118. Sono stati subito portati all’ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata: il bresciano è stato successivamente trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio ed è in gravi condizioni; è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, avrebbe riportato fratture multiple agli arti. Per Emanuele Piacenti, invece, non c'è stato nulla da fare. Della ricostruzione della dinamica dell'incidente se ne sta occupando la polizia.

Fonte: Agrigentonotizie.it