Moto si schianta contro un suv, giovane manager muore in ospedale

Dramma nella Bergamasca per la morte del manager Leonardo Saffayeh: aveva 42 anni e abitava a Filago.

L'uomo era rimasto coinvolto venerdì in un terribile incidente in moto a Monterenzio (Bo). Lo schianto in tarda mattinata tra le colline, quando il centauro era finito contro un suv che proveniva in direzione opposta; pare che sia stato lui a perdere il controllo della sua 'due ruote', una Bmw Adventure. Illesa la conducente dell'auto.

Leonardo Saffayeh lavorava alla Gi Group a Milano. Le sue condizioni erano apparse subito gravi: era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Maggiore di Bologna con l'elisoccorso, ma purtroppo è deceduto a causa dei gravi traumi riportati.



Fonte: Bolognatoday.it