Provoca un incidente e se va: lo trovano tranquillo al bar

Ha tamponato una minicar che, dopo l’impatto, si è schiantata contro un palo della luce. L’automobilista che ha provocato l’incidente a Leno ha però proseguito la sua corsa, come se nulla fosse, forse pensano di farla franca.

Non è andata così: grazie ai filmati girati da una piccola telecamera montata a bordo di un veicolo di passaggio, e a quelli della videosorveglianza comunale, l’auto ‘pirata’ è stata individuata in breve tempo dalla Polizia Locale di Leno, così come l’uomo che era al volante: gli agenti lo hanno raggiunto in un bar del paese e poi denunciato per omissione di soccorso e fuga.

Due persone in ospedale

L’incidente verso le 14. 30 di lunedì 13 maggio lungo via Brescia, all’altezza del civico 48: la minicar viaggiava verso il centro di Leno, quando è stata urtata da un’altra auto, per poi girarsi e finire la corsa contro un palo. Immediato l’intervento della polizia locale di Leno: sono stati proprio gli agenti a chiamare il 112, facendo arrivare sul posto un’ambulanza. Il 30enne e il 50enne che erano a bordo della minicar avrebbero rimediato ferite e traumi: entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Manerbio e poi ricoverati in codice giallo.

La caccia al 'pirata'

Conclusi i rilievi e i soccorsi, è scattata la caccia al ‘pirata” che è stata agevolata dalle telecamere: l’incidente era infatti stato interamente ripreso da una dashcam montata su una macchina che viaggiava nell’opposto senso di marcia e i filmati sono stati acquisiti dalla Locale. Una volta risaliti alla targa - grazie alle telecamere poste ai varchi di accesso al paese - gli agenti hanno bussato alla porta di casa del proprietario dell’auto che aveva, inequivocabilmente, provocato lo schianto. Ma lì dell’auto non c’era traccia.

Al bar dopo lo schianto

Nono solo: il proprietario non poteva essere alla guida quando è avvenuto lo schianto. Stando a quanto accertato dagli agenti aveva infatti prestato l’auto a un familiare. Il cerchio si è chiuso poco dopo, quando la macchina è stata rintracciata nel parcheggio di un locale: sulla carrozzeria erano ben visibili i danni rimediati nello scontro con la minicar. L’automobilista fuggito dopo il tamponamento era all’interno del bar, come se nulla fosse accaduto.