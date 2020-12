Investito da un'auto mentre attraversa sulle strisce, cade e batte la testa

È stato investito da un’auto mentre stava attraversando sulle strisce con la badante: sbalzato sull’asfalto, ha battuto la testa, riportato parecchi traumi. E per l’uomo, un 91enne di Leno, si è davvero temuto il peggio: scattato l’allarme sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza della croce bianca di Leno e un’automedica a sirene spiegate.

Per fortuna l’anziano non avrebbe mai perso conoscenza: dopo le prime cure è stato trasportato all’ospedale di Manerbio e ricoverato d’urgenza. Gli esami a cui è stato poi sottoposto non hanno rilevato gravi conseguenze e la prognosi è di soli 15 giorni. Illesa la badante: non è stata urtata dall’auto e se l’è cavata con un grosso spavento.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 a Leno, lungo via Brescia, nei pressi dell’incrocio con via Gonterio. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Leno che si sono occupati dei rilievi. Stando a una prima ricostruzione, l’automobilista non si sarebbe proprio accorto del 91enne, colpendolo in pieno mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.