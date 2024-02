Spaventoso incidente: scuolabus si schianta contro un tir

Uno scuolabus è rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato nella prima mattinata di oggi (giovedì 8 febbraio) a Leno. Per lunghi istanti si è temuto il peggio, dato che il pulmino si è schiantato contro il rimorchio di un mezzo pesante. I soccorsi sono scattati in codice rosso e sul posto, oltre a un'ambulanza e a un'automedica , sono stati inviati i vigili del fuoco.

Sanitari e pompieri hanno presto tirato un sospiro di sollievo: al momento dello schianto lo scuolabus era, per fortuna, vuoto. Solo l'uomo che era al volante, un 60enne, avrebbe riportato traumi e ferite: è stato accompagnato all'ospedale di Manerbio per gli accertamenti del caso e poi ricoverato in codice giallo.

La dinamica dell'incidente avvenuto, verso le 7.45, lungo una stretta strada che costeggia le campagne di Leno, in località cascina Finiletto, è al vaglio dei carabinieri.