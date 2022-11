Spaventoso incidente in rotonda, auto si ribalta: neonata soccorsa dall'eliambulanza

Spaventoso incidente nella mattinata di martedì 15 novembre a Leno: per cause ancora da chiarire un'auto è uscita di strada mentre percorreva la rotonda tra via Badia e la Provinciale 7. Stando alle prime informazioni trapelate, la macchina avrebbe finito per ribaltarsi in un campo che costeggia la strada.

A bordo del veicolo era presente un'intera famiglia: mamma, papà e la figlioletta di pochi mesi. Inizialmente si è temuto il peggio: la chiamata ai soccorsi è infatti scattata, verso le 10.40, in codice rosso. Sul posto sono state inviate due ambulanze e anche l'elisoccorso, oltre a una squadra dei vigili del fuoco.

Per fortuna nessuno degli occupanti sarebbe rimasto intrappolato nel veicolo. All'arrivo dei sanitari l'allarme è rientrato: nessun ferito è in gravi condizioni. Solo la neonata, come vuole la prassi, è stata trasferita in eliambulanza al Civile di Brescia per gli accertamenti del caso, ma - come detto - non avrebbe riportato traumi seri. La giovane madre e il padre della piccola sono invece stati portati all'ospedale di Manerbio, in codice verde.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Leno che si sta occupando dei rilievi di rito.