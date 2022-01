Al volante dopo aver bevuto, investe una ragazza sulle strisce pedonali

Travolta da un’auto, mentre attraversava sulla strisce pedonali, e poi scaraventata sull’asfalto. È quanto accaduto, mercoledì sera, a una 21enne di casa nella Bassa: per lei si è inizialmente temuto il peggio, tanto che la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto due ambulanze in codice rosso.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 20 a Leno, lungo via Brescia. Dopo le prime cure, la giovane è stata trasferita - a bordo di un’autolettiga - alla Poliambulanza di Brescia. Per lei numerosi traumi e contusioni, ma - per fortuna - nulla di grave: la prognosi è infatti inferiore ai 40 giorni.

I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri di Verolanuova che, come da prassi, hanno anche sottoposto il conducente dell’auto - un 40enne della zona - all’alcoltest. I risultati dell’esame hanno evidenziato che l’automobilista aveva bevuto qualche bicchiere di troppo poco prima di mettersi al volante: il tasso etilico era di poco superiore a 0,8 grammi per litro di sangue, soglia che fa scattare la denuncia penale. Oltre alla sanzione e alla decurtazione di 10 punti dalla patente di guida, il 40enne è quindi stato deferito in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza.