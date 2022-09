Pullman finisce nel fosso: a bordo 20 amici, tornavano da una serata di festa

Attorno alle 0.30 della notte tra sabato e domenica, un pullman e un'auto si sono scontrati a Leno sulla Strada provinciale 668, nel tratto compreso fra gli svincoli di via Brescia e via Tito Speri.

Il bus viaggiava in direzione ovest: a seguito dell'impatto, è finito con la parte posteriore in un fossato a lato della carreggiata. A bordo c'erano 20 passeggeri, una compagnia di amici che stava tornando a Manerbio dopo una serata di festa. Solo due persone sono rimaste ferite in modo lieve, così come l'automobilista.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bagnolo Mella, insieme a una squadra dei vigili del fuoco e a due ambulanze. La dinamica dev'essere ancora accertata, la strada è rimasta chiusa per oltre tre ore.