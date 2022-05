Tampona un trattore durante un sorpasso: ragazza soccorsa dall'eliambulanza

La sua auto - una Fiat Panda - è stata completamente distrutta dallo scontro con un trattore, mentre lei ha riportato gravi traumi agli arti inferiori: trasportata in ospedale a bordo dell'eliambulanza, è stata ricoverata in ortopedia-traumatologia, con una prognosi di oltre 40 giorni.

Vittima dell'incidente, avvenuto nella prima mattina di lunedì a Leno, è una 33enne residente nel paese della Bassa. Al volante della sua utilitaria, stava percorrendo la Provinciale 8, in direzione di Castelletto: arrivata all'altezza dello svincolo per via Umbria si è imbattuta in un furgoncino con il cartello che obbligava al sorpasso, così lo ha superato. Mentre rientrava non si sarebbe però accorta del grosso trattore adibito allo sfalcio dell'erba che precedeva il furgone, finendo per tamponarlo.

Uno schianto violento che ha distrutto la parte anteriore della Panda e fatto esplodere gli airbag. Per la 33enne si è inizialmente temuto il peggio: la chiamata è scattata in codice rosso e sul posto, oltre a due ambulanze e a una squadra dei vigili del fuoco, è stato inviato anche l'elisoccorso. La giovane donna non avrebbe mai perso conoscenza, ma a causa dei seri traumi riportati è stata trasportata in eliambulanza. Le sue condizioni non sarebbero critiche: è stata ricoverata alla clinica Poliambulanza per alcune brutte fratture alla gamba.

La dinamica dell'accaduto è stata ricostruita degli agenti della polizia locale di Leno, che hanno raccolto i rilievi e le testimonianze. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire se il conducente trattore - di proprietà della Provincia - avesse adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per l'operazione che stava effettuando.