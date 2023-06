Schianto in moto mentre torna dal lavoro: ragazzo muore in ospedale

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 25 anni rimasto coinvolto nella serata di ieri (mercoledì 21 giugno) in un incidente mentre, in sella a una moto Honda, stava rincasando dopo una giornata di lavoro. Troppo gravi i traumi riportati nel devastante schianto con una Volkswagen Passat: è spirato all'alba di oggi (giovedì 22 giugno) in un letto dell'ospedale Civile di Brescia, dove era stato ricoverato in condizioni disperate.

La dinamica del terribile incidente avvenuto verso le 20 a Leno, lungo la provinciale 668, è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Verolanuova che si sono occupati dei rilievi. Stando a un primissima ricostruzione, la due ruote e l'auto viaggiavano nella stessa direzione di marcia: l'impatto, terribile, è avvenuto all'altezza di un distributore di carburante. Il 25enne è stato sbalzato dalla sella ed è rovinato sull'asfalto parecchi metri più avanti rispetto al punto dell'impatto; la moto si sarebbe spezzata in due.

Il 25enne, di origine albanese e di casa a Ghedi, è stato soccorso dai volontari della Croce Bianca di Leno e da quelli della Croce Rossa di Ghedi: poi la disperata corsa, in ambulanza, al Civile di Brescia. Inutili, purtroppo, i tentativi dei medici di salvargli la vita: il ragazzo è morto dopo una notte di agonia. Anche la donna al volante della Passat, che ha allertato i soccorsi e prestato le prime cure al giovane biker, è stata ricoverata in ospedale, a Manerbio. Per lei, pare, un forte shock, ma ferite non gravi.

Due ore più tardi un altro motociclista, il 62enne Giovanbattista Brizio, ha perso la vita nel drammatico incidente avvenuto a Capriolo.