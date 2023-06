Morto sulla strada subito dopo il lavoro: chi era la giovane vittima

Iralt Merdita aveva appena finito di lavorare, stava percorrendo la provinciale 668 di Leno per raggiungere Ghedi e cenare con i familiari. Ma a casa non è mai arrivato: il 28enne di origine albanese è rimasto vittima di un violentissimo schianto con una Volkswagen Passat, avvenuto all’altezza di un distributore di carburante. Il povero Iralt è stato sbalzato dalla sella della sua moto Honda - spezzata in due dopo l’impatto - riportando traumi gravissimi. A nulla è servita, purtroppo, la disperata corsa al Civile di Brescia: è spirato in un letto del reparto di Rianimazione poco prima dell’alba di oggi, giovedì 22 giugno.

Meccanico di professione, abitava a Ghedi e lavorava da alcuni mesi alla carrozzeria Warner Car di Leno. In soli tre mesi si era conquistato la fiducia e la stima dei colleghi e del titolare: “Era un bravissimo ragazzo: educato responsabile, disponibile”, raccontando con la voce spezzata dal dolore.

La dinamica del drammatico incidente, avvenuto alle 20 di mercoledì 21 giugno, è ancora al vaglio dei carabinieri di Dello: non ci sarebbero testimoni e i militari stanno vagliando le telecamere della zona per chiarire le cause dello schinato che ha spezzato i sogni e le speranze di un ragazzo di soli 28 anni. La donna al volante della Passat, una 40enne albanese di casa a Leno, ha riportato un forte shock ed è stata portata in ospedale, a Manerbio, per le cure e gli esami del caso.