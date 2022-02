Auto sbanda e si ribalta sulla Provinciale: tanta paura per un ragazzo

Tanta la paura, ma per fortuna nulla di grave, per un ragazzo di 20 anni protagonista di un brutto incidente stradale, avvenuto stamattina sulla Strada Provinciale 7 a Leno.

Per cause ancora da accertare – ma sembra che abbia fatto tutto da solo – il 20enne ha perso il controllo della sua auto quando erano da poco passate le 7. A seguito di una violenta sbandata, il veicolo ha poi finito per ribaltarsi in prossimità della rotonda di via Badia.

Sul posto sono stati fatti intervenire i vigili del fuoco di Brescia e l'ambulanza della Croce Rossa di Ghedi. All'arrivo dei soccorsi, il 20enne non presentava lesioni di grave entità: è stato comunque portato all'ospedale di Manerbio per ricevere le cure del caso. I rilievi sono stati raccolti da una pattuglia della Stradale.