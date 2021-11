Auto sbanda e finisce per ribaltarsi: conducente portato alla Poliambulanza

Nella notte tra sabato e domenica, verso le 2.45, un'auto si è ribaltata a Leno mentre viaggiava sulla Provinciale 668, in prossimità dello svincolo per via Brescia, la strada che conduce al centro del paese.

Ancora non è chiara la dinamica del sinistro, ma, dalle prime informazioni raccolte, pare che il conducente 53enne abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo che – divenuto ingovernabile – ha dapprima sbandato con violenza, finendo poi per ribaltarsi ruote all'aria.

Una dinamica davvero spaventosa. Per i soccorsi sono state subito inviate in codice rosso due autolettighe e una squadra dei vigili del fuoco di Brescia. L'automobilista ha riportato lesioni serie, ma non è in pericolo di vita: i volontari della Croce Bianca di Leno l'hanno portato alla Poliambulanza di Brescia, dov'è stato ricoverato in codice giallo. Sul caso sono in corso gli accertamenti della Polizia Stradale di Brescia.