Terribile schianto, coinvolti 3 auto e 6 ragazzi: uno è in gravi condizioni

Un altro grave incidente sulle strade bresciane, avvenuto solo un'ora e mezza prima da quello in cui è morta la 17enne Irene Zani. Il paese teatro del sinistro è quello dove la giovane abitava: Leno. Verso le 2.30 della notte tra sabato e domenica, lungo via Brescia, una Opel Mokka e una Lancia Y si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora da accertare, finendo poi contro un terzo veicolo. L'impatto è stato violentissimo e un'auto è stata sbalzata nel canale a lato della carreggiata.

Nello schianto sono rimasti coinvolti in tutto sei ragazzi tra i 20 e 30 anni d'età, uno dei quali è in gravi condizioni ma – fortunatamente – non sembra essere in pericolo di vita: è stato portato d'urgenza al Civile a bordo dell'eliambulanza, atterrata in un campo a pochi metri dal luogo dello schianto. Gi altri giovani sono stati portati in differenti ospedali della provincia per ricevere le cure del caso.



Oltre al 118, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Verolanuova e i carabinieri della locale stazione, che hanno raccolto rilievi e testimonianze.