Impatto violento tra un furgone e un camion: cinque feriti in ospedale

Sei persone ferite, alcune anche in condizioni piuttosto serie, nell’incidente avvenuto nel primo mattino di oggi, mercoledì 10 luglio, a Tiarno di Sopra in val di Ledro. Non si conosce ancora l’esatta dinamica dello schianto in cui, dalle prime informazioni emerse, sono stati coinvolti un furgone e un camion.

Tutti uomini i feriti: i più gravi un 32enne, un 44enne e un 36enne portati d’urgenza in codice rosso al Santa Chiara, mentre un 32enne e un 39enne sono stati portati rispettivamente negli ospedali di Arco e Tione. Coinvolto anche un giovane di 29 anni che, tuttavia, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Due ambulanze sul posto, assieme all’elisoccorso, ai vigili del fuoco di Tiarno di Sopra e alle forze dell’ordine per tutti i rilevamenti del caso.



