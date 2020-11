Spaventoso incidente, camion si ribalta nel burrone: un ferito grave

Alle 10.45 di ieri, martedì 10 novembre, pauroso incidente per l'autista di un camion che stava viaggiando lungo una strada forestale della Val di Ledro, la valle che collega l'Alto Garda con il Lago d'Idro. L'uomo era alla guida di un mezzo carico materiale inerte, sulla strada che porta a località Dromaè, sopra l'abitato di Mezzolago.

Per ragioni ancora da accertare, spiegano i colleghi di Trentotoday, è finito oltre il ciglio della stretta strada boschiva, ribaltandosi nel pendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pieve di Ledro ed il Soccorso Alpino. Non senza difficoltà l'uomo è stato estrapolato dalla cabina e recuperato. Nel frattempo l'elisoccorso ha raggiunto il luogo dell'incidente. Una volta caricato a bordo, il ferito è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravi.