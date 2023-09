Auto sbanda e vola nel torrente: soccorsa ragazza bloccata in acqua

Ha perso il controllo della propria auto ed è finita dentro un corso d’acqua, senza riuscire ad uscire dall'abitacolo: è questa la disavventura che si è trovata a vivere nelle prime ore di oggi, sabato 23 settembre, una ragazza ventenne in quel di Ledro. Con la macchina bloccata nell'acqua, la giovane non ha avuto altra scelta se non chiamare il 112.

L’allarme è scattato intorno a mezzanotte e mezza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Tiarno di Sopra e di Storo, oltre a due ambulanze e alle forze dell’ordine, impegnate nei rilievi del caso e nella ricostruzione della dinamica.

La giovane non ha riportato ferite gravi, è stata aiutata ad uscire dal mezzo con l'aiuto dei vigili del fuoco e poi consegnata alle cure dei sanitari. La ragazza – in stato di shock – è stata accompagnata all’ospedale di Arco per maggiori accertamenti.



L’intervento si è concluso intorno alle 3:30, anche per la complessità del recupero del mezzo dal corso d’acqua.



Fonte: Trentotoday.it