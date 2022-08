Auto si schianta contro un palo e si ribalta: due ragazzi in ospedale

Sono stati accompagnati in ospedale i due giovani a bordo dell'auto che, dopo una curva, si è schiantata contro un palo, prima di ribaltarsi ruote all'aria lungo la Statale 240, la strada che collega il Lago di Garda alla valle del Chiese.



L'incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 27 agosto, nella zona di Bezzecca, frazione di Ledro. La chiamata al 112 è arrivata dopo le 8.30: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Corpo di Pieve di Ledro, gli agenti della polizia locale dell'Alto Garda, l'ambulanza e l'elisoccorso.

Cause ed esatta dinamica di quanto accaduto sono ancora al vaglio degli agenti. Le due persone ferite hanno 18 e 22 anni, il conducente è stato trasportato in ospedale in elicottero, mentre il passeggero in ambulanza. Nessuno sembra essere in pericolo di vita.



Fonte: Trentotoday.it