Terribile schianto in moto: morto il 23enne Thomas Bertoldi

È Thomas Bertoldi, 23 anni di Lazise, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto a Castelnuovo del Garda, a pochi metri dall'ingresso di Gardaland, nella notte tra martedì e mercoledì.

La tragedia

Erano da poco passate le 2, quando una Mini e la moto di Bertoldi si sono scontrate all'incrocio tra la Gardesana e via Derna, la strada che costeggia i parcheggi del parco divertimenti. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco ed il personale del 118 con ambulanza ed automedica, ma per il 23enne non c'è stato niente da fare: è deceduto sul posto. In sella alla "due ruote" c'era anche un amico di Bertoldi, residente ad Affi, ricoverato in codice rosso in ospedale (le sue condizioni sono gravi). Le due ragazze sull'auto sono state invece portate nel nosocomio di Peschiera e dimesse nella tarda mattinata di ieri.

Ancora da chiarire i dettagli della tragedia. Secondo una prima ricostruzione, pare che la Mini – proveniente da Lazise – stesse svoltando dalla Gardesana in via Derna, sulla sinistra. In quel momento sopraggiungeva in senso opposto la moto del ragazzo, che non è riuscito ad evitare l'impatto. Uno schianto terribile e violentissimo, a seguito del quale entrambi i mezzi hanno preso fuoco.



La morte del giovane ha sconvolto l'intera Lazise e, sui social, sono apparsi decine e decine di messaggi d'addio e di cordoglio alla famiglia: "Gli angeli hanno un cuore puro, tu lo sei – scrive un amico –. Ho avuto la fortuna di aver vissuto anni di lavoro nell'azienda della tua famiglia, dove tu eri presente. Eri un ragazzo d'oro in tutto ciò che svolgevi e ti facevi volere bene da tutti. Chiedi a Dio di dare tanta forza e amore e allievi la sofferenza dei tuoi cari genitori, affinché continuino ad andare avanti, e di guidare i loro passi, per non cadere. Ti abbraccio e ti dico arrivederci, anche se è triste pensare che non ci sei più! Ciò che hai lasciato a me non lo dimenticherò, gli angeli sono sempre in mezzo a noi, tu hai spiccato il volo. Ciao Thomas".