Si schianta in bici per evitare un camion: ciclista in ospedale

Il camion che svolta a sinistra, proprio mentre arriva una bici: il giovane uomo in sella che frena bruscamente, evitando di finire contro il mezzo pesante, ma finisce per cadere con violenza sull'asfalto. È la dinamica dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 20 giugno, lungo via Nazionale a Lavenone.

Il ciclista, un 35enne di Bagolino, avrebbe riportato diversi traumi, per fortuna non di grave entità : è stato soccorso dai volontari dell'ambulanza di Vestone. Dopo le prime cure è stato portato in ospedale, a Gavardo, per le medicazioni del caso.

Nel frattempo gli agenti dell'aggregazione di polizia locale della Valsabbia hanno raccolto le testimonianze e ricostruito l'accaduto: pare che il 33enne al volante del camion stesse effettuando una manovra di svolta per entrare nel parcheggio di una ditta e non si sarebbe accorto della bici che sopraggiungeva. La prontezza di riflessi del ciclista ha evitato uno schianto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.Â