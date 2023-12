Auto si ribalta, ferita una coppia: eliambulanza sul posto

Terribile schianto nel centro di Lavenone: per cause ancora da chiarire, verso le 12.15 di oggi (giovedì 28 dicembre) un’auto si è ribaltata mentre percorreva via Nazionale, finendo la corsa ruote all’aria e contro il muro di un’abitazione.

Per la coppia a bordo - un uomo e una donna di 76 anni - si è temuto il peggio: sono rimasti intrappolati nell’abitacolo e per soccorrerli sono state inviate un'automedica, un’ambulanza dei volontari di Vestone e l’elisoccorso. Entrambi sono stati trasferiti - in codice giallo - alla clinica Poliambulanza di Brescia. Resta da verificare l'entità e la gravità dei traumi riportati, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sono in corso gli accertamenti dell'aggregazione di polizia locale della Valsabbia per ricostruire la dinamica dello spaventoso schianto: proprio per consentire i rilievi, via Nazionale è stata chiusa al traffico.