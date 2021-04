Va dritta in curva, auto si schianta contro un muro: intera famiglia in ospedale

Schianto spaventoso lunedì pomeriggio, versi le 16.40, sulla 237 del Caffaro appena fuori dal centro abitato di Lavenone. Un'Audi si è schiantata in curva mentre scendeva verso valle, in prossimità della farmacia Capocasale. L'esatta dinamica è ancora al vaglio della Locale di Valle Sabbia, ma, da una prima ricostruzione, pare che l'auto sia andata completamente dritta senza nemmeno accennare la manovra per curvare, finendo per schiantarsi contro un muro.

All'interno dell'abitacolo una famiglia di milanesi, che stavano tornando a casa dopo giorni di ferie in Trentino. In ospedale sono finiti una bimba 2 anni e un bambino 8, il padre 44enne, la mamma 38enne e la tata 42enne. Serie escoriazioni dovute alle cinture di sicurezza per l'ottenne, mentre ad avere la peggio è stata la madre, che – sbalzata in avanti – ha sbattuto il volto con violenza: entrambi sono stati ricoverati in codice giallo. Unica illesa la bambina.

Per i soccorsi sono intervenuti, oltre ai vigili e alla Protezione Civile per gestire il traffico, quattro ambulanze tra le quali quelle dei volontari di Bagolino, Roè Volciano e Odolo. I feriti sono stati tutti portati al Civile.