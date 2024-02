Spaventoso frontale tra un'auto e un camion: due feriti e strada chiusa

Brutto incidente nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio lungo la Statale 237 del Caffaro. Per cause al vaglio dei carabinieri, un'auto e un camion si sono scontrati frontalmente all'altezza di Lavenone, nei pressi di una curva.

Ad avere la peggio nello schianto, avvenuto poco dopo le 4 di notte, l'uomo di 34 anni e la donna di 35 che viaggiavano sulla macchina (una Audi): entrambi avrebbero riportati seri traumi e sono stati trasferiti, in ambulanza, nei nosocomi della città (Civile e Poliambulanza). Il ricovero per tutti e due è avvenuto in codice giallo: se la caveranno. Illeso il conducente del camion.

Sul posto, oltre ai volontari del pronto emergenza di Odolo e quelli di Vestone, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Salò. I pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi, i militari dei rilievi e della gestione del traffico.

Il tratto di Statale interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico fino alle 6.30 di oggi e si sono formate code in entrambe le direzioni.