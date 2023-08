Incidenti a raffica sulla Statale: feriti, strada chiusa e caos traffico

Tre schianti in pochi chilometri a Lavenone: mattinata di caos e sirene lungo la Statale del 237 del Caffaro. Non gravi, per fortuna, le conseguenze per le persone coinvolte, ma tanti disagi: gli incidenti avvenuti oggi, lunedì 28 agosto, hanno inevitabilmente avuto ripercussioni sul traffico dato che la strada è stata chiusa per un paio d’ore.

Tutto è accaduto tra le 7.30 e le 11 lungo la Statale 237 del Caffaro che in quel tratto prende il nome di via Nazionale: il primo incidente avrebbe coinvolto due auto e 4 persone, due delle quali sono state trasportate (in codice giallo) all’ospedale di Gavardo. Due ore più tardi, a pochi chilometri di distanza, un altro schianto tra due macchine in cui sarebbe rimasto lievemente ferito un uomo. Infine, verso le 11, si sarebbe verificato un terzo sinistro.

Gli agenti dell'aggregazione di polizia locale della Valsabbia sono sul posto da ore, per effettuare i rilievi di rito, ricostruire la dinamica e gestire il traffico. Non si esclude che a causare la raffica di incidenti sia stato l'asfalto reso particolarmente scivoloso dalle abbondanti precipitazioni della notte.