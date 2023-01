Frontale in curva: ferita una giovane donna, caos traffico sulla Provinciale

L’asfalto reso viscido dalla pioggia, la sbandata e infine lo schianto - frontale - contro un’auto che viaggiava nell’opposta corsia. È questa la dinamica dell’incidente avvenuto verso le 16.30 di domenica a Lavenone, lungo la Provinciale 237 del Caffaro.

Inizialmente per le due persone coinvolte nel sinistro si è temuto il peggio: i soccorsi sono infatti stati allertati in codice rosso. In pochi minuti sul posto sono arrivate un’ambulanza dei volontari di Vestone e un'autolettiga partita dall’ospedale di Gavardo. L’allarme è poi rientrato all’arrivo dei soccorritori: ad avere la peggio è stata un'automobilista di 39 anni.

La donna non avrebbe mai perso conoscenza: oltre a un forte shock, avrebbe rimediato traumi di non grave entità. Dopo le prime cure, è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Gavardo in codice giallo. Illeso l’altro conducente.

Pesanti le ripercussioni sul traffico, già intenso visto il rientro in città dopo il weekend. Rallentamenti e code si sono registrate soprattutto in direzione di Salò. La gestione della viabilità (compromessa per circa un’ora) e i rilievi di rito sono stati affidati alla polizia locale della Valle Sabbia.