Spaventoso incidente sulla Provinciale, auto si ribalta: un ferito in ospedale

Domenica mattina da incubo per una coppia di anziani, che – complice l'asfalto reso viscido dalle intense piogge delle ultime ore – si sono ribaltati con una vecchia Fiat Punto mentre viaggiavano sulla Sp Bs237 del Caffaro a Lavenone, in Val Sabbia. L'incidente è avvenuto nel tratto di Provinciale che prende il nome di via Nazionale. A bordo dell'auto c'erano due persone di 78 e 80 anni.

La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza dei volontari di Vestone, insieme a una squadra dei vigili del fuoco e a una pattuglia della Polizia Locale della Val Sabbia. Si segnala un ferito, che ha riportato lesioni di media gravità. Soccorso dai pompieri, è stato affidato alle cure delle équipe mediche. Non sembra essere in pericolo di vita: il ricovero in ospedale è avvenuto in codice giallo.



Il tratto di strada dov'è avvenuto l'incidente non è nuovo a episodi simili. Il Comune e la Provincia di Brescia segnalano da tempo una situazione critica, che non è migliorata sebbene sia stato esteso il limite di 50 km/h a tutto il centro abitato. Per questo motivo, la giunta Delfaccio ha deciso di abbassarlo ulteriormente a 30 km/h su tutta l'ex Statale, ma solo in caso di pioggia. Purtroppo, la misura non sembra aver raggiunto gli esisti sperati, sebbene sia ancora da accertare la causa del sinistro: dalla distrazione all'eccesso di velocità, al momento nessuna ipotesi è esclusa.