Pauroso schianto frontale sulla Statale: due feriti gravi in ospedale

Ci sono due feriti gravi, in serata non ancora considerati fuori pericolo, coinvolti nell'incidente di giovedì sera a Lavenone, lungo la Strada statale 237 del Caffaro, in quel tratto nota anche come Via Nazionale. Un violentissimo impatto frontale che ha interessato, poco prima delle 20.30, una Fiat Panda e una Ford Fiesta, la prima guidata da un 29enne, la seconda da un 54enne, entrambi residenti in zona. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Salò, intervenuti per i rilievi, sarebbe stata la Panda ad invadere per prima la corsia opposta di marcia: ma i doverosi accertamenti sono ancora in corso.

Strada chiusa per oltre due ore

Sta di fatto che l'impatto è stato inevitabile. La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: la centrale operativa ha inviato sul posto ambulanze da Odolo e Vestone, l'automedica e l'elicottero, decollato da Brescia. I feriti hanno entrambi riportato lesioni importanti ed entrambi sono stati ricoverati in ospedale in codice rosso: al Civile e alla Poliambulanza di Brescia. Ci sono volute più di due ore per concludere le operazioni di soccorso ai feriti e di messa in sicurezza della carreggiata: sul posto anche i Vigili del Fuoco di Salò. Code e traffico in affanno, nonostante l'orario serale.