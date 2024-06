Grosso camion si blocca in mezzo alla strada: code sulla Provinciale

Un grosso camion è rimasto in panne nel bel mezzo della strada (e in curva), bloccando la Sp 237 all'altezza di Lavenone che – in quel tratto – prende il nome di via Nazionale.

Sul posto si sono precipitati gli agenti dell'aggregazione di Polizia Locale della Valsabbia, in attesa dell'arrivo del carro attrezzi; le operazioni di rimozione dell'autoarticolato si preannunciano complicate.

Nel frattempo, dopo aver prestato i primi soccorsi, i poliziotti stanno gestendo la viabilità a senso unico alternato per limitare i disagi alla circolazione.