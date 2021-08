Non si accorgono l'uno dell'altro: schianto tra ciclisti all'incrocio

Brutta disavventura per due ciclisti che, domenica 15 agosto 2021, si sono scontrati accidentalmente a Lavenone, il piccolo paese appartenente alla Comunità montana della Val Sabbia.

Erano da poco passate le 8: i due uomini, di 45 e 62 anni, stavano pedalando lungo via Guglielmo Marconi e sono entrati in collisione nei pressi dell’incrocio con via del Tram, cadendo rovinosamente a terra.

Subito sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono arrivate due ambulanze insieme ai carabinieri di Idro, incaricati ad effettuare i rilievi. Dopo aver ricevuto le prime cure, un ciclista è stato portato all’ospedale di Gavardo per accertamenti. Presente anche il sindaco di Lavenone Franco Delfaccio.