Auto si ribalta e finisce (quasi) in giardino: gravissima la donna alla guida

Sono gravissime le condizioni della donna di 48 anni vittima del pauroso incidente di lunedì pomeriggio sulla Strada statale 237 del Caffaro, in territorio di Lardaro, Trentino, ma in direzione Brescia. Intorno alle 16.30, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto, ha toccato un muretto laterale che ha fatto da trampolino, è finita ribaltata su di un fianco in prossimità del giardino di un'abitazione.

Liberata dai Vigili del Fuoco

La donna è rimasta incastrata tra le lamiere, priva di sensi, liberata dai Vigili del Fuoco - intervenuti da Lardaro, Roncone e Tione - anche grazie all'ausilio di pinze idrauliche. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Borgo Chiese, a cui sono stati affidati i rilievi, l'automedica di Tione, l'ambulanza di Storo e l'elisoccorso, che dopo le prime cure mediche ha provveduto al trasporto in ospedale della ferita, ricoverata in codice rosso al Santa Chiara di Trento.

I rilievi della Polizia Locale

Classe 1974, la donna risulta residente in Lombardia: si trovava in Trentino probabilmente per una gita di piacere. Come detto non è chiaro il perché abbia perso il controllo della sua vettura. I rilievi in tal senso cercheranno di far luce sull'accaduto: potrebbe essere stato un malore come una distrazione, o un improvviso malfunzionamento del mezzo. La strada è stata chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso.