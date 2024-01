Incidente sulla Provinciale, traffico nel caos in galleria: coda di chilometri

Traffico paralizzato e code di chilometri sulla Sp510 del lago d'Iseo, a causa di un incidente stradale avvenuto all'altezza di Vello, frazione di Marone, poco prima delle 9 di oggi (sabato 13 gennaio).

Dalle prime informazioni trapelate, pare che due auto si siano scontrate in galleria: nell'incidente sono rimaste ferite quattro persone e – per i soccorsi – la centrale operativa del 112 ha inviato sul posto tre ambulanze e un'auto medica, insieme a una squadra dei vigili del fuoco di Brescia, che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati per permetterne la rimozione.

Per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni dagli svincoli di Vello fino a Sale Marasino.