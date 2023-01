Incidente sulla Provinciale: deviazione per i soccorsi e lunghe code

Verso le 16.40 di ieri, mercoledì 4 gennaio, un incidente ha mandato in tilt la Sp 510 Sebina Orientale. Un automobilista di 56 anni ha perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi in prossimità dell'uscita nord della galleria Ronchi.

Non si è fatto nulla di grave, fortunatamente, ma per i soccorsi e per la rimozione del mezzo è stato necessario far intervenire due ambulanze, una squadra dei vigili del fuoco di Brescia e gli uomini della Stradale, che si sono occupati della gestione del traffico, particolarmente intenso a causa dei giorni di vacanza in Alta Valcamonica.

Per consentire il lavoro in sicurezza degli operatori è stato necessario istituire l'uscita obbligatoria verso via Trento e il litoranea, per chi scendeva verso Brescia. In pochi minuti si sono formate lunghe code: la situazione è tornata alla normalità dopo circa due ore.