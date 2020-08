Auto invade la corsia, moto 'volano' per evitare l'impatto: feriti due ragazzi

La galleria Trentapassi di Pisogne ancora teatro di un pauroso incidente. Venerdì intorno alle 18.30, uno scooter e un 125 Benelli hanno rischiato di scontrarsi contro una Volvo S targata Milano. Ad avere la peggio i due 18enni a bordo delle moto, che sono stati portati in codice giallo all'ospedale Civile di Brescia, in ambulanza e in elisoccorso.

Ancora non certa la dinamica, ma - da una prima ricostruzione fornita dalla Stradale di Montichiari, Darfo e Iseo - pare che la Volvo abbia invaso l'opposta corsia di marcia mentre viaggiava verso nord. In quel momento sopraggiungevano i due ragazzi, diretti a Marone. L'auto avrebbe urtato la parate sinistra del tunnel e i giovani, per evitare l'impatto, avrebbero frenato bruscamente finendo per cadere e strisciare sull'asfalto; quasi per miracolo non sono stati travolti dai numerosi veicoli in transito durante quegli attimi concitati.

Per permettere i soccorsi il traffico è stato bloccato, mandando in tilt - con chilometri di code - sia il traffico della Provinciale sia quello dei comuni lungo la strada litoranea.