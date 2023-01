Auto sbanda e 'vola' nel lago: attimi drammatici per un ragazzo

Ha rischiato la vita il ragazzo di 20 anni che giovedì mattina ancora prima dell'alba è finito nel lago di Endine con la sua auto, una Lancia Ypsilon. Stava tornando a casa dal lavoro dopo il turno di notte quando avrebbe perso il controllo del mezzo, forse per un colpo di sonno. Tutto è successo poco prima delle 5 a Ranzanico, sulla Strada statale 42 (in quel tratto nota anche come Via Nazionale).

Ha nuotato fino a riva

Sotto shock ma lucido, il 20enne è riuscito a liberarsi dall'abitacolo, a raggiungere la riva (che per fortuna distava solo pochi metri) e a chiamare i soccorsi. La centrale operativa ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Blu, ma il giovane non ha nemmeno avuto bisogno di essere ricoverato in ospedale: scampato anche ogni principio di ipotermia.

Per recuperare l'utilitaria sono invece intervenuti mezzi e squadre dei Vigili del Fuoco di Bergamo, Lovere, Brescia (che ha fornito l'autogru) e Treviglio (con il Nucleo sommozzatori). Illeso il conducente, probabilmente da rottamare la vettura: comunque vada, l'ha scampata. Rilievi affidati ai Carabinieri.