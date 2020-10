Morto in ospedale dopo lo schianto, aveva solo 20 anni: gravissimo l'amico

La triste notizia è arrivata nel primo pomeriggio, a poche ore dall'incidente: non ce l'ha fatta Klajdi Hallulli, il ragazzo di 20 anni, di origini albanesi ma residente a Chiari, vittima del terribile incidente di sabato notte in cui sono rimasti coinvolti altri tre ragazzi di età compresa tra i 19 e 20 anni. Era lui alla guida della Ford Focus che intorno alle 2 si è schiantata contro un albero, per cause ancora in corso di accertamento.

Era ricoverato alla Poliambulanza, in gravissime condizioni, con traumi profondi e un'emorragia interna: verso le 13 è stato comunicato il suo decesso. L'incidente poco dopo le 2, in Via Lunghe a Chiari: la Ford Focus ha improvvisamente sbandato, forse per un malore o un colpo di sonno. Saranno gli ulteriori accertamenti (autopsia compresa) già disposti dalla magistratura a far luce sulla vicenda.

Le condizioni degli altri 3 ragazzi feriti

E' in gravissime condizioni anche un passeggero di 19 anni: è ricoverato al Civile in prognosi riservata. Sono gravi, ma non in pericolo di vita, gli altri due amici presenti nell'abitacolo. Per liberare i feriti dalla lamiere ci è voluta più di mezz'ora. La centrale operativa, oltre ai Vigili del fuoco di Brescia, ha inviato sul posto anche quattro ambulanza, l'automedica, l'elicottero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In rapida sequenza si sono susseguiti i mezzi della Croce Bianca, Croce Rossa e Croce Verde, con il supporto dei volontari di Roccafranca. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale. A poche ore dall'accaduto resta lo sgomento per un'altra giovane vita spezzata troppo presto. Klajdi Hallulli faceva l'apprendista in una ditta della zona, lascia i genitori e un fratello.