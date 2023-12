Morto sul lavoro a 25 anni: "Eri un ragazzo d'oro, sempre disponibile"

La salma del povero Kante Amara riposa nel Milanese, in camera mortuaria: è morto a soli 25 anni in un tragico incidente stradale sull'autostrada A4. Martedì mattina, ancora prima dell'alba, era alla guida di un camion della Autotrasporti Corallino di Prevalle, di cui era dipendente, quando ha perso il controllo del mezzo – all'altezza della barriera di Milano Est, in territorio di Cinisello Balsamo – e  si è schiantato contro un pilone di cemento. Morto sul colpo nell'incidente, potrebbe aver avuto un colpo di sonno ma sono in corso ulteriori accertamenti, anche sull'eventuale responsabilità di altri veicoli: le indagini sono affidate alla Polizia Stradale. Nello schianto coinvolto anche un furgone: ferito in modo lieve un uomo di 58 anni.

Chi era Kante Amara

Classe 1998, Kante Amara abitava a Nuvolento con la moglie, di un paio d'anni più giovane. Originario della Costa d'Avorio, da diversi anni viveva e lavorava nel Bresciano: era arrivato in Italia come profugo, in fuga da guerra e miseria. Aveva trovato lavoro come operaio a Prevalle e si era subito distinto come calciatore dilettante: giocava come terzino ma veniva spesso schierato anche a centrocampo, ha indossato le casacche di Polisportiva Prevalle, Ac Paitone, Benaco Salò, Us Serle e Ac Roè Volciano, in Seconda Categoria. Era tesserato fino a poche settimane fa: aveva lasciato il calcio solo a metà ottobre, per motivi di lavoro.

Il ricordo degli amici

“Un ragazzo d'oro, un esempio per tanti giovani: puntuale e preciso, mai una parola fuori posto, sempre disponibile a dare una mano”, dice di lui Giancarlo Bottacchio, il suo ultimo allenatore: “L'avevo avuto con me a Serle, poi l'ho portato a Roè. Ero stato a casa sua, avevo conosciuto la moglie: avevo provato a convincerlo a rimanere, ma per lui non era accettabile arrivare in ritardo agli allenamenti, e a causa del lavoro ha deciso di lasciare”. “L'avevo conosciuto quando era ancora in un centro profughi a Brescia – ricorda Camillo Guatta, direttore sportivo dell'Us Serle –: l'avevo portato con me a Prevalle, l'avevo aiutato a trovare un lavoro. È come se l'avessi visto crescere, sono sconvolto”.

I familiari sono già stati allertati. In attesa del nulla osta alla sepoltura, Kante Amara verrà ricordato domenica pomeriggio a Rezzato, prima della partita tra San Carlo e Roè, con un minuto di silenzio. È in programma una commemorazione anche giovedì prossimo a Serle, prima del match tra la squadra di casa e la Virtus Feralpi. Il funerale verrà probabilmente celebrato in Costa d'Avorio.