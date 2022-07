Travolto da un'auto mentre va la lavoro: morto sul colpo

A seguito del terribile schianto era stato fatto decollare anche l'elisoccorso da Brescia, nella speranza di poter salvare la vita al 51enne Jhalman Singh, operaio residente a Covo (Bergamo): purtroppo non c'è stato niente da fare. E' lui la vittima dell'incidente all'alba di domenica, intorno alle 6 a Martinengo, all'incrocio tra Via Trento e Viale Piave lungo la Sp498.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti per i rilievi, il 51enne stava andando al lavoro in sella al suo scooter quando si è scontrato con una Ford Fiesta che viaggiava in direzione opposta. Tutto è successo all'incrocio dove c'è anche un semaforo. I militari sono al lavoro sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità dell'incidente.

Sbalzato a terra sull'asfalto

Jhalman Singh è stato sbalzato violentemente a terra, sull'asfalto. E' stato rianimato a lungo ma senza successo: il suo cuore non ha più ripreso a battere. Solo ferite lievi per l'automobilista, ricoverato in codice giallo in ospedale al Policlinico San Marco di Zingonia. Sul posto l'automedica e due ambulanze di Padana Emergenza e della Croce Rossa di Urgnano, oltre ai Vigili del Fuoco del comando provinciale.