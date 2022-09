Barista travolta e uccisa in centro: automobilista assolta

Travolta da una Ford Focus station wagon mentre percorreva a piedi via Agostino Gallo, nel cuore di Brescia, morì, dopo una breve agonia, in un letto del reparto di Rianimazione del Civile di Brescia. La sera del 9 luglio del 2019 il cuore di Jennifer Rodrigues Loda, 22 anni appena, si fermò per sempre, facendo piombare nello sgomento parenti e amici.

Nelle scorse ore, a tre anni dalla tragedia, si è chiuso con un'assoluzione il processo - celebrato con rito abbreviato - a carico della donna di 60 anni che era al volante della Focus: era accusata di omicidio stradale. Per il giudice la sessantenne non ha colpa e non avrebbe potuto evitare di investire la povera Jennifer.

La tragedia era inevitabile

Stando a quanto ricostruito in aula - anche dall'accusa - la 22enne si trovava in un angolo di visuale cieco per l'auto che proveniva da via Trieste. Per questa ragione anche la procura aveva chiesto l'assoluzione dell'automobilista, che viaggiava a 17 chilometri orari (il limite è di 50) ed era risultata negativa sia all'alcoltest che agli esami per rilevare l'eventuale assunzione di stupefacenti. Una tragedia che - stando a quanto ricostruito dalla consulente della procura - poteva essere evitata solo se l'auto avesse viaggiato a meno di10 chilometri orari.

In aula è stata avanzata anche un'altra ipotesi, quella che la giovane barista - nata in Brasile ma cresciuta a Castrezzato - fosse già terra quando la Focus ha svoltato in via Gallo. Quella tragica mattina Jennifer, che lavorava all’Arnold’s Cafè di piazzale Arnaldo, aveva appena lasciato l'appartamento di via Trieste - dove si era trasferita poche settimane prima - per raggiungere il bar all'angolo con via Gallo e bere un caffè. All'uscita dal locale si è consumata l'assurda tragedia: la 22enne - forse dopo essere scivolata a terra - finì sotto le ruote della Focus guidata dalla 60enne che - come stabilito dal giudice - non poteva far nulla per evitare l'impatto.