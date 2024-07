Si schianta con la moto, precipita dal cavalcavia: il dramma di Ivano

È Ivano Baronio l'ennesima vittima delle strade bresciane: 67 anni, residente a Poncarale, è morto nel pomeriggio di venerdì 12 luglio mentre – in sella alla sua Ducati – stava viaggiando lungo la tangenzialina di San Zeno.

Il terribile incidente

Baronio ha perso il controllo del mezzo all'altezza del cavalcavia sull'A21, invadendo la corsia opposta. Per cercare di stabilizzare la "due ruote", ha quindi frenato con violenza (sull'asfalto è rimasto il segno di una lunga "sgommata"). Tutto inutile, purtroppo: la Ducati è andata a sbattere contro il guardrail laterale, mentre Baronio è stato sbalzato dalla sella ed precipitato giù dal ponte. Il suo corpo è stato ritrovato nei campi a lato dell'autostrada.

L'allarme è stato lanciato verso le 17 da alcuni testimoni, ma – nonostante il pronto intervento degli uomini del 118 – per Baronio non c'è stato nulla da fare.

Terza vittima in poche ore

Dipendente della Divitec, il 67enne si era appena fermato in un bar di Bagnolo Mella insieme ad alcuni amici ed ex colleghi. È la terza vittima di un incidente stradale in provincia di Brescia, nell'arco di 72 ore.