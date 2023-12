Ivan è morto a 32 anni in un incidente in moto: attesa per i funerali

Ivan Cattaneo è morto sabato pomeriggio in Trentino, sulla statale Loppio-Mori in direzione Rovereto: era in sella alla sua moto Honda Cbr 1000 quando ha perso il controllo della due ruote, mentre stava imboccando il cavalcavia sopra l'autostrada A22, concludendo la sua corsa contro il guardrail. Troppo gravi le ferite riportate, per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare: aveva solo 32 anni.

Attesa per i funerali

La salma è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria: in attesa del nulla osta alla sepoltura, ad oggi si sa che sarà affidata alle onoranze funebri Ferrari di Dalmine. Originario di Villa d'Almè, in provincia di Bergamo, da pochi mesi si era trasferito ad Almenno San Salvatore: lascia nel dolore i genitori Caterina e Renato, i fratelli Luca e Paola, una famiglia molto conosciuta (la madre è negoziante) in paese e nei dintorni.

Da diversi anni Ivan Cattaneo era operaio alla Icis di Mozzo, azienda specializzata nella produzione industriale di imballaggi cartotecnici: grande appassionato di moto, non perdeva occasione per saltare in sella alla sue due ruote. Fino all'ultimo, drammatico viaggio.