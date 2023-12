Morto tragicamente a 32 anni, il paese si stringe per l’ultimo saluto: la salma del povero Ivan Cattaneo è tornata a casa. Il giovane, originario di Villa d’Almè e residente ad Almenno San Salvatore, Bergamo, è morto sabato pomeriggio in Trentino, sulla statale Loppio-Mori in direzione Rovereto: era in sella alla sua moto Honda Cbr 1000 quando ha perso il controllo della due ruote mentre stava imboccando il cavalcavia sopra l’autostrada A22. Ha concluso la sua corsa fatale contro il guardrail.

Venerdì mattina il funerale

Mercoledì sera la salma ha raggiunto l’abitazione dei genitori a Villa d’Almè, dove è stata allestita la camera ardente. Il funerale sarà celebrato venerdì mattina alle 10, nella chiesa parrocchiale del paese. Sono attesi in tantissimi per l’ultimo saluto: Ivan lascia nel dolore i genitori Caterina e Renato e i fratelli Luca e Paola. Grande appassionato di moto, da diversi anni era operaio alla Icis di Mozzo, azienda specializzata nella produzione industriale di imballaggi cartotecnici.