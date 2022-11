Schianto frontale tra due auto: 4 feriti in ospedale, uno è in gravi condizioni

Rimasto incastrato tra le lamiere a seguito di un bruttissimo incidente tra due auto, un uomo è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso alla Poliambulanza di Brescia, dov'è stato ricoverato in codice rosso.

L'incidente è avvenuto stamattina poco dopo le 6, al confine tra i comuni di Isso e di Romano di Lombardia (Bg), lungo la strada provinciale Padana Superiore. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate frontalmente; su una era presente solamente il guidatore, sull'altra c'erano in tutto cinque persone.

Ad avere la peggio è stato l'automobilista che viaggiava da solo. I vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia hanno dovuto usare le pinze idrauliche per tagliare le lamiere dell'abitacolo e liberarlo: una volta estratto, è stato affidato alle cure dell'équipe medica dell'eliambulanza, poi il volo d'urgenza nel nosocomio bresciano.

Si contano altri tre feriti, portati in codice giallo con le autolettighe negli ospedali di Chiari, Treviglio e Bergamo. La strada è rimasta a lungo bloccata per permettere le operazioni di soccorso.