Investito e trascinato sull'asfalto da un camion: è in fin di vita

Incidente a Isorella venerdì mattina: un pedone di 92 anni è stato investito da un camion della raccolta rifiuti in via Annetta Zanaboni, nei pressi del centro storico cittadino.

Il fatto è accaduto verso le 9: dalle prime informazioni trapelate sembrerebbe che il camion fosse appena uscito da via Avis per immettersi in via Zanaboni, in direzione Visano, quando ha travolto l’anziano trascinandolo per alcuni metri. Immediati i soccorsi: sul posto sono arrivate due ambulanze della Croce Rossa di Calvisano insieme ai vigili del fuoco e i carabinieri di Isorella. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito serie: dopo le prime cure è stato trasportato dai sanitari in eliambulanza al Civile di Brescia dov’è stato ricoverato in codice rosso, in pericolo di vita.